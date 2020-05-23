В Нью-Йорку на коронавірус перевірили майже 2 мільйона людей

У штаті Нью-Йорк на COVID-19 перевірили понад 1 634 343 людини. Вірус виявили у 358 154 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: за час епідемії коронавірусу в США на COVID-19 перевірили 13 888 079 громадян. Найбільше людей пройшли тест у штаті Нью-Йорк (1 634 343), Каліфорнія (1 466 773 ) та Флоріда (835 496).

За час пандемії COVID-19 в США виявили 1 645 015 випадків хвороби. 97 637 пацієнтів вже померло, одужали від коронавірусу майже 398 тисячі осіб.

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