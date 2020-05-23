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В Нью-Йорке на коронавирус проверили почти 2 миллиона человек

Суббота, 23 мая 2020, 03:41

В штате Нью-Йорк на COVID-19 проверили более 1 634 343 человека. Вирус обнаружили в 358 154 граждан.

Источник: Worldometers

Детали: за время эпидемии коронавируса в США на COVID-19 проверили 13 888 079 граждан. Больше всего людей прошли тест в штате Нью-Йорк (1 634 343), Калифорния (1 466 773) и Флорида (835 496).

За время пандемии COVID-19 в США обнаружили 1 645 015 случаев болезни. 97 637 пациентов уже умерло, выздоровели от коронавируса почти 398 тысяч человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: СШАкоронавирус


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