У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ

В сирійській провінції Дейр Ез Зор були, силами операції "Непохитна рішучість" вбиті два ватажка угруповання "Ісламська держава".

Джерело: спільна об'єднана оперативна група операції "Непохитна рішучість", що протидіє ІД в Сирії, передає Укрінформ

Дослівно: "17 травня Сирійські демократичні сили, які взаємодіють з Глобальною коаліцією з протистояння ІДІЛ, здійснили рейд на позицію "Ісламської держави" у провінції Дейр Ез Зор, Сирія. Під час цієї операції двоє лідерів ІДІЛ – Ахмад Іса Ізмаїл аль-Заві та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфі – були ліквідовані.

Ліквідація цих ватажків ІДІЛ призведе до зриву атак у майбутньому проти невинних мирних мешканців та наших партнерів, що забезпечують безпеку в регіоні".