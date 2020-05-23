У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ
В сирійській провінції Дейр Ез Зор були, силами операції "Непохитна рішучість" вбиті два ватажка угруповання "Ісламська держава".
Джерело: спільна об'єднана оперативна група операції "Непохитна рішучість", що протидіє ІД в Сирії, передає Укрінформ
Дослівно: "17 травня Сирійські демократичні сили, які взаємодіють з Глобальною коаліцією з протистояння ІДІЛ, здійснили рейд на позицію "Ісламської держави" у провінції Дейр Ез Зор, Сирія. Під час цієї операції двоє лідерів ІДІЛ – Ахмад Іса Ізмаїл аль-Заві та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфі – були ліквідовані.
Ліквідація цих ватажків ІДІЛ призведе до зриву атак у майбутньому проти невинних мирних мешканців та наших партнерів, що забезпечують безпеку в регіоні".
Two #ISIS leaders killed during #SDF, Coalition raid pic.twitter.com/ZpuGbLf1cg— Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) May 22, 2020