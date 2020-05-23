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У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ

Субота, 23 травня 2020, 06:24

В сирійській провінції Дейр Ез Зор були, силами операції "Непохитна рішучість" вбиті два ватажка угруповання "Ісламська держава".

Джерело: спільна об'єднана оперативна група операції "Непохитна рішучість", що протидіє ІД в Сирії, передає Укрінформ

Дослівно: "17 травня Сирійські демократичні сили, які взаємодіють з Глобальною коаліцією з протистояння ІДІЛ, здійснили рейд на позицію "Ісламської держави" у провінції Дейр Ез Зор, Сирія. Під час цієї операції двоє лідерів ІДІЛ – Ахмад Іса Ізмаїл аль-Заві та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфі – були ліквідовані.

Ліквідація цих ватажків ІДІЛ призведе до зриву атак у майбутньому проти невинних мирних мешканців та наших партнерів, що забезпечують безпеку в регіоні".

Теми: Сиріятероризм
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