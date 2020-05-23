Усі розділи
Укр / Рус

У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ

Субота, 23 травня 2020, 06:24

В сирійській провінції Дейр Ез Зор були, силами операції "Непохитна рішучість" вбиті два ватажка угруповання "Ісламська держава".

Джерело: спільна об'єднана оперативна група операції "Непохитна рішучість", що протидіє ІД в Сирії, передає Укрінформ

Дослівно: "17 травня Сирійські демократичні сили, які взаємодіють з Глобальною коаліцією з протистояння ІДІЛ, здійснили рейд на позицію "Ісламської держави" у провінції Дейр Ез Зор, Сирія. Під час цієї операції двоє лідерів ІДІЛ – Ахмад Іса Ізмаїл аль-Заві та Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфі – були ліквідовані.

Ліквідація цих ватажків ІДІЛ призведе до зриву атак у майбутньому проти невинних мирних мешканців та наших партнерів, що забезпечують безпеку в регіоні".

Теми: Сиріятероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу у світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19

ІнфографікаЩе з двох областей зняли заборону на пом’якшення карантину

Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Київську лавру в УПЦ МП

Справа Шеремета: слідство щодо ймовірних виконавців завершене

фото Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині

Двічі полонений український патріот Сінченко втік із застінків бойовиків – мати

Усі головні новини...
Сирія
Військові РФ у Сирії прицільно обстрілюють школи й лікарні – Amnesty
Двоє турецьких військових загинули у Сирії
Росія вбила десятки турецьких військових у Сирії — Помпео
Останні новини
06:24
У Сирії ліквідували ватажків ІДІЛ
05:46
У Туреччині стався землетрус
04:38
За добу у світі діагностували рекордну кількість нових випадків COVID-19
03:41
В Нью-Йорку на коронавірус перевірили майже 2 мільйона людей
02:23
ФотоЕкіпаж корабля Crew Dragon прибув до космічного центру імені Кеннеді
01:49
Бразилія випередила Росію за кількістю діагностованих випадків COVID-19
00:59
На окупованій частині Донбасу російські паспорти отримали близько 200 000 українців
00:26
Фото. ВідеоКосмічний корабель SpaceX встановили на стартовому майданчику космодрому NASA
00:00
ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі
23:25
Новим епіцентром коронавірусу є Південна Америка – ВООЗ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!