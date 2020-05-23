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В Сирии ликвидировали главарей группировки "Исламское государство"

Суббота, 23 мая 2020, 06:24

В сирийской провинции Дейр Эз Зор были силами операции "Несокрушимая решительность" убиты два главаря группировки "Исламское государство".

Источник: совместная объединенная оперативная группа операции "Несокрушимая решительность", что противодействует ИД в Сирии, передает Укринформ

Дословно: "17 мая Сирийские демократические силы, которые взаимодействуют с Глобальной коалиции по противостоянию и деловые, совершили рейд на позицию" Исламского государства "в провинции Дейр Эз Зор, Сирия. Во время этой операции два лидера и деловые - Ахмад Иса Измаил аль-Завия и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугейфи - были ликвидированы.

Ликвидация этих главарей и деловые приведет к срыву атак в будущем против невинных мирных жителей и наших партнеров, обеспечивающих безопасность в регионе".

Темы: Сириятерроризм
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