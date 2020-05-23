Українські воїни знищили двох російських окупантів — ООС

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Українські воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 22 травня наші воїни знищили двох російських окупантів та ще одного поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".