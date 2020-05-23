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Украинские воины уничтожили двух российских оккупантов - ООС

Суббота, 23 мая 2020, 07:12

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нето".

Темы: Росcиявойна


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