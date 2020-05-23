Вперше за час агресії РФ на Донбасі оголошено вирок за пропаганду війни

На Донеччині вперше за роки агресії РФ на Донбасі оголошено вирок за пропаганду війни.

Джерело: прокуратура Донеччини

Дослівно: "За публічного обвинувачення прокуратури Донецької області Красноармійським міськрайонним судом винесено обвинувальний вирок жінці, яка визнана винною за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та вперше за роки збройного конфлікту на Сході України – за ст. 436 (пропаганда війни) КК України".

Деталі: Судом встановлено, що упродовж 2015-2016 років 28-річна мешканка м. Покровська поширювала у соціальній мережі "Вконтакте" текстові записи із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією.

Крім того, у 2016 та 2018 роках вона розповсюджувала через мережу Інтернет зображення із закликами до розв’язування воєнного конфлікту на Донбасі.

Її засуджено до 3 років та 3 місяців позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік.