Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Впервые за время агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны

Суббота, 23 мая 2020, 08:20
Впервые за время агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые за годы агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны.

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины".

Детали: Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница г. Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах она распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.

Она приговорена к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: