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Впервые за время агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны

Суббота, 23 мая 2020, 08:20

В Донецкой области впервые за годы агрессии РФ на Донбассе объявлен приговор за пропаганду войны.

Источник: прокуратура Донецкой области

Дословно: "При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины – по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины".

Детали: Судом установлено, что на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница г. Покровска распространяла в социальной сети "Вконтакте" текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах она распространяла через Интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе.

Она приговорена к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Украинская правда
Темы: Донбассвойнасуд


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