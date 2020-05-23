Коронавірус в Україні: 432 випадки за добу
За минулу добу в Україні зафіксовано 432 випадки коронавірусу, 17 летальних випадків та 344 випадки одужання.
Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу, МОЗ
Деталі: Міністр повідомив, що із тих, хто захворів за минулу добу, 60 дітей та 93 медпрацівника. Госпіталізовано 107 осіб.
Загалом з початку пандемії в Україні зафіксовано 20 580 випадків захворювання, померло 605 людей, одужало - 6 929.
Загалом захворіло 1494 дитини та 4000 медпрацівників.
За остатню добу найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Чернівецькій області (59), Львівській (45), Рівненській (45), а також у Києві (47).
Пряма мова Степанова: "За попередню добу здійснено 10 248 досліджень методом ПЛР. Це наш новий рекорд. Вперше ми перевищили 10 тисяч досліджень методом ПЛР, рухаємось далі".
Деталі: За даними МОЗ, по областях коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.