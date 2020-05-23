Коронавирус в Украине: 432 случая за сутки
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, МОЗ
Детали: Министр сообщил, что из заболевших за минувшие сутки 60 детей и 93 медработника. Госпитализированы 107 человек.
Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 20 580 случаев заболевания, умерло 605 человек, выписаны – 6929.
В общем заболело 1494 ребенка и 4000 медработников.
За последние сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой области (59), Львовской (45), Ровенской (45), а также в Киеве (47).
Прямая речь Степанова: "За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР. Это наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, двигаемся дальше".
Детали: По данным МОЗ, по областям коронавирус выявлен:
Винницкая область - 853 случая;
Волынская область - 759 случаев;
Днепропетровская область - 865 случаев;
Донецкая область - 143 случая;
Житомирская область - 618 случаев;
Закарпатская область - 1042 случая;
Запорожская область - 403 случая;
Ивано-Франковская область - 1274 случая;
Кировоградская область - 466 случаев;
м. Киев - 2569 случаев;
Киевская область - 1375 случаев;
Львовская область - 1285 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 280 случаев;
Одесская область - 821 случай;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1368 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1108 случаев;
Харьковская область - 892 случая;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 329 случаев;
Черновицкая область - 2964 случая;
Черкасская область - 387 случаев;
Черниговская область - 127 случаев.