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Епідемія у Францїі: кількість нових випадків дещо зросла

Субота, 23 травня 2020, 11:11
Епідемія у Францїі: кількість нових випадків дещо зросла

За останню добу у Франції кількість нових випадків коронавірусу дещо зросла, порівняно з вчорашніми показниками.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, такі дані оприлюднили органи охорони здоров’я увечері 22 травня.

За останні 24 години у лікарнях Франції від коронавірусу померли 75 пацієнтів. Ця цифра не включає дані з будинків для літніх людей, уточнену інформацію мають надати у понеділок.

Вчора сумарна цифра, що включає померлих і в лікарнях, і інших закладах, складала 83 осіб за добу.

За добу виявили 393 нових хворих на коронавірус – дещо більше, ніж 318 напередодні.

За інформацією Агентства охорони здоров’я, зараз в країні налічується 46 осередків спалаху коронавірусу, виявлених між 9 і 19 травня. Водночас, зазначають у відомстві, перші випадки у них були виявлені здебільшого до послаблення карантину, відтак не є наслідками пом’якшення заходів.

Серед них – 13 соціальних закладів тривалого перебування, 9 підприємств та 8 закладів охорони здоров’я. Два осередки виявили у навчальних закладах – школі та університеті.

Госпіталізували за добу 263 людей, але загальна кількість пацієнтів з коронавірусом у лікарнях знизилася на 200 – до 13 383. У реанімації перебувають 1701 людей, що на 44 менше ніж напередодні.

Одужали за добу 351 людина, а з початку епідемії – вже 64 209.

З початку епідемії, в країні зареєстрували 144 556 підтверджених заражень коронавірусом.

Теми: Франціякоронавірус
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