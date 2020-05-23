Эпидемия в Франции: количество новых случаев несколько возросло

За последние сутки во Франции количество новых случаев коронавируса несколько выросло, по сравнению с вчерашними показателями.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, такие данные обнародовали органы здравоохранения вечером 22 мая.

За последние 24 часа в больницах Франции от коронавируса умерли 75 пациентов. Эта цифра не включает данные из домов престарелых, уточненную информацию должны предоставить в понедельник.

Вчера суммарная цифра, включая умерших и в больницах, и других учреждениях, составляла 83 человек за сутки.

За сутки обнаружили 393 новых больных коронавирусом – несколько больше, чем 318 накануне.

По информации Агентства здравоохранения, сейчас в стране насчитывается 46 очагов коронавируса, обнаруженных между 9 и 19 мая. В ведомстве отметили, первые случаи в них были обнаружены до ослабления карантина, поэтому не являются следствием смягчения мер.

Среди них – 13 социальных учреждений длительного пребывания, 9 предприятий и 8 учреждений здравоохранения. Два очага обнаружили в учебных заведениях – школе и университете.

Госпитализировали за сутки 263 человек, но общее количество пациентов с коронавирусом в больницах снизилось на 200 – до 13 383. В реанимации находятся 1701 человек, что на 44 меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 351 человек, а с начала эпидемии – уже 64 209.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 144 556 подтвержденных заражений коронавируса.