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В МЗС прокоментували намір США вийти з Договору щодо відкритого неба

Субота, 23 травня 2020, 12:02

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували намір США вийти з Договору щодо відкритого неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У відомстві зазначають, що договір є одним із базових міжнародних договорів у сфері європейської безпеки і контролю над озброєннями, і Україна якнайбільше зацікавлена у збереженні та подальшій його імплементації, але за умови його добросовісного виконання усіма без винятку державами-учасницями.

"Починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН у цілому поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей внаслідок їх окупації Росією та заборони польотів над ними, як і над ділянками території РФ, прилеглими до державного кордону України.

Водночас, заради збереження верифікаційного режиму "відкритого неба", Україна закликає всіх держав-учасниць докласти максимальних зусиль для пошуків виходу з ситуації, що склалася", - наголошують у заяві.

Нагадаємо, у четвер президент США Дональд Трамп оголосив Росію порушником договору і заявив про намір США вийти з нього через шість місяців.  США також заявили, що вони можуть, однак, переглянути своє рішення, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору.

Представники країн-членів НАТО після цього закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба. 

В МЗС РФ назвали намір США  "прикрим з точки зору європейської безпеки кроком", додавши, що "подиву у російської сторони це рішення Вашингтона не викликало", оскільки воно "повністю вписується в його лінію на руйнування всього комплексу домовленостей у сфері контролю над озброєннями і зміцнення довіри у військовій галузі".

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Теми: МЗССША


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