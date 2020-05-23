Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу

Суббота, 23 мая 2020, 12:02
В МИД прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали намерение США выйти из Договора по открытому небу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве отмечают, что договор является одним из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, и Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей его имплементации, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками.

"Начиная с 2015 года, роль и эффективность Договора в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах – над временно оккупированной территорией АР Крым и г. Севастополь, Донецкой и Луганской областями в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины.

В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает все государства-участников приложить максимальные усилия для поиска выхода из сложившейся ситуации", - отмечают в заявлении.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил Россию нарушителем договора и заявил о намерении США выйти из него через шесть месяцев. США также заявили, что они могут, однако, пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора.

Представители стран-членов НАТО после этого призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

В МИД РФ назвали намерение США "досадным с точки зрения европейской безопасности шагом", добавив, что "удивления у российской стороны это решение Вашингтона не вызывало", поскольку оно "полностью вписывается в его линию на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области ".

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: