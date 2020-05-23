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У КМДА готуються відкрити садочки, але просять лишати дітей з бабусями

Субота, 23 травня 2020, 12:35
У КМДА готуються відкрити садочки, але просять лишати дітей з бабусями

Робота дитячих садочків у Києві відновиться орієнтовно з 1 червня у звичайному режимі.

Джерело: в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський на брифінгу в суботу

Деталі: Мондриївський зазначив, що зараз іде підготовка до відкриття дитячих садочків з урахуванням протиепідемічних вимог, орієнтовно садочки мають відкритися 1 червня.

При цьому ніяких змін у графіку роботи дитсадків не буде.

Пряма мова:  "Але звертаємось до батьків, які мають можливість не водити дітей в садочки, залишати їх вдома або з бабусями й дідусями, щоб уникнути ймовірного перевантаження садків на початковому періоді".

Деталі: Мондриївський також повідомив, що протягом наступного тижня у Києві будуть всі необхідні засоби для дезінфекції садочків, а також засоби захисту.

Він зазначив, що, скоріш за все, вихователі будуть зустрічати дітей надворі, щоб обмежити вхід батьків до садочків.

Українська правда

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Теми: Київдітикоронавірускарантин
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