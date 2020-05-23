В КГГА готовятся открыть садики, но просят оставлять детей с бабушками
Работа детских садов в Киеве возобновится ориентировочно с 1 июня в обычном режиме.
Источник: и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский на брифинге в субботу
Детали: Мондриевский отметил, что сейчас идет подготовка к открытию детских садов с учетом противоэпидемических требований, ориентировочно сады должны открыться 1 июня.
При этом никаких изменений в графике работы детсадов не будет.
Прямая речь: "Но обращаемся к родителям, которые имеют возможность не водить детей в садики, оставлять их дома или с бабушками и дедушками, чтобы избежать возможной перегрузки садов на начальном периоде".
Детали: Мондриевский также сообщил, что на следующей неделе в Киеве будут все необходимые средства для дезинфекции садов, а также средства защиты.
Он отметил, что, скорее всего, воспитатели будут встречать детей на улице, чтобы ограничить вход родителей в садики.