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В КГГА готовятся открыть садики, но просят оставлять детей с бабушками

Суббота, 23 мая 2020, 12:35

Работа детских садов в Киеве возобновится ориентировочно с 1 июня в обычном режиме.

Источник: и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский на брифинге в субботу

Детали: Мондриевский отметил, что сейчас идет подготовка к открытию детских садов с учетом противоэпидемических требований, ориентировочно сады должны открыться 1 июня.

При этом никаких изменений в графике работы детсадов не будет.

Прямая речь: "Но обращаемся к родителям, которые имеют возможность не водить детей в садики, оставлять их дома или с бабушками и дедушками, чтобы избежать возможной перегрузки садов на начальном периоде".

Детали: Мондриевский также сообщил, что на следующей неделе в Киеве будут все необходимые средства для дезинфекции садов, а также средства защиты.

Он отметил, что, скорее всего, воспитатели будут встречать детей на улице, чтобы ограничить вход родителей в садики.

Украинская правда
Темы: Киевдетикоронавирускарантин


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