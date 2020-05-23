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Путін дозволив голосувати дистанційно на всіх рівнях виборів

Субота, 23 травня 2020, 14:50
kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що передбачає можливість дистанційного голосування, в тому числі поштою, на всіх рівнях виборів.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на офіційний інтернет-портал правової інформації

Деталі: Законом вводиться поняття "дистанційне електронне голосування" (голосування без використання бюлетеня, виготовленого на паперовому носії, з використанням спеціального програмного забезпечення).

Крім того, поправки передбачають можливість дострокового голосування на всіх рівнях виборів, в тому числі, на виборах президента з метою захисту здоров'я виборців і створення максимальної зручності для реалізації громадянами РФ виборчих прав.

Поправки передбачають серед інших "інші поважні причини, що не дозволяють прибути в приміщення для голосування" для отримання можливості участі в голосуванні поза дільницями. Зокрема, підставою для голосування поза дільницями може стати "необхідність догляду за особами, які цього потребують".

Також вноситься норма про те, що голосування щодо обрання вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації може бути відкладено законодавчим (представницьким) органом державної влади регіону в разі, якщо на його території або на територіях двох і більше муніципальних утворень в цьому суб'єкті введений режим підвищеної готовності або НС за наявності загрози життю чи здоров'ю громадян.

Закон також дозволяє збір підписів виборців і учасників референдумів за допомогою "Єдиного порталу державних і муніципальних послуг".

Теми: Росіявиборикарантин


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