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Путин разрешил голосовать дистанционно на всех уровнях выборов

Суббота, 23 мая 2020, 14:50
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов.

Источник: Интерфакс со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации

Детали: Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование" (голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Кроме того, поправки предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, на выборах президента в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав.

Поправки предусматривают среди прочих "иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования" для получения возможности участия в голосовании вне участков. В частности, основанием для голосования вне участков может стать "необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися".

Также вносится норма о том, что голосование по избранию высшего должностного лица субъекта России может быть отложено законодательным (представительным) органом госвласти региона в случае, если на его территории либо на территориях двух и более муниципальных образований в этом субъекте введен режим повышенной готовности или ЧС при наличии угрозы жизни или здоровью граждан.

Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью "Единого портала государственных и муниципальных услуг".

Темы: Росcиявиборыкарантин


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