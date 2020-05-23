У Медведчука заявили про вибух біля офісу, є затримані

Представники нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука заявили про вибух біля його офісу на вул. Велика Васильківська, 23б в Києві, де проходила акція Нацкорпусу. У поліції інформацію про вибух спростовують.

Джерело: Громадське з посиланням на прессекретаря Медведчука Олега Бабаніна та керівника київського осередку Нацкорпусу Сергія Тамаріна, а також представників поліції Києва

Пряма мова Бабаніна: "Там проходила акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву... Є потерпілі".

Деталі: Водночас Нацкорпус опублікував відео акції біля офісу ОПЗЖ, де видно, що в ході заходу націоналісти палили фаєри.

У коментарі Громадському керівник київського осередку Нацкорпусу Сергій Тамарін розповів, що акція протесту була присвячена Дню героїв, який в Україні щорічно відзначають 23 травня.

За його даними, декілька людей затримали, зокрема і представників Нацкорпусу.

Пряма мова Тамаріна: "Треба нагадувати ворогам в такий день, що вони вороги, тому вийшли під офіс ОПЗЖ, щоб нагадати, що вони вороги. Там було біля 50 найманих охоронців, вони почали штовханину, в них були піротехнічні засоби, але ніхто не постраждав. Акцію ми завершили".

Деталі: Водночас Ганна Страшок з відділу комунікацій поліції Києва у коментарі Громадському заявила, що інформацію про вибух вони "спростовують".

Натомість щодо потерпілих інформації немає, однак "її перевіряють".

Пряма мова Страшок: "Біля будівлі активісти палили фаєри. Потім був звук, ймовірно спричинений сумішшю з фарбою. Було затримано декілька осіб, точну кількість наразі уточнюємо. Вони направлені до Печерського відділку поліції. Їхнім діям буде надана правова оцінка".

Деталі: Згодом пресофіцерка Печерського райвідділу поліції Оксана Тищенко повідомила, що до райвідділу доставили близько 20 осіб.