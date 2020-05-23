У Медведчука заявили о взрыве возле офиса, есть задержанные

Представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве. Перед этим там проходила акция Нацкорпуса.

Источник: Громадське со ссылкой на пресс-секретаря Медведчука Олега Бабанина и руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина

Прямая речь Бабанина: "Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие".

Детали: В то же время Нацкорпус опубликовал видео акции, где видно, что в ходе мероприятия националисты жгли файеры.

В комментарии Громадському руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечают 23 мая.

По его данным, несколько человек арестовали, в том числе и представителей Нацкорпуса.

Прямая речь Тамарина: "Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили".