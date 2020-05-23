У Медведчука заявили о взрыве возле офиса, есть задержанные

Представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве, где проходила акция Нацкорпуса. В полиции опровергают информацию о взрыве.

Источник: Громадське со ссылкой на пресс-секретаря Медведчука Олега Бабанина и руководителя киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина и представителя полиции Киева Анну Страшок

Прямая речь Бабанина: "Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие".

Детали: В то же время Нацкорпус опубликовал видео акции, где видно, что в ходе мероприятия националисты жгли файеры.

В комментарии Громадському руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечают 23 мая.

По его данным, несколько человек задержали, в том числе и представителей Нацкорпуса.

Прямая речь Тамарина: "Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили".

Детали: В то же время Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева в комментарии Громадському заявила, что информацию о взрыве они "опровергают".

В то же время, о пострадавших информации нет, однако "ее проверяют".

Прямая речь Страшок: "У здания активисты жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка".

Детали: Позже пресс-офицер Печерского райотдела полиции Оксана Тищенко сообщила, что в райотдел доставили около 20 человек.