Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін дозволить експортувати маски, якщо їх не можна продати в Україні

Субота, 23 травня 2020, 16:42
Кабмін дозволить експортувати маски, якщо їх не можна продати в Україні

Кабмін напрацює рішення, які дозволять українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за кордон за умови, що її неможливо продати в Україні.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні рішення".

Деталі: Водночас президент закликав скоротити процес закупівель засобів захисту, антисептиків та обладнання для лікарень і аптек.

Пряма мова Зеленського: "Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів.

У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі".

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Зеленський
Фронт, захист АЕС, хороший результат БПЛА: Зеленський збирав Ставку
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: