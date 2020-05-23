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Кабмін дозволить експортувати маски, якщо їх не можна продати в Україні

Субота, 23 травня 2020, 16:42

Кабмін напрацює рішення, які дозволять українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за кордон за умови, що її неможливо продати в Україні.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. Президент підтримав це. Вже наступного тижня Кабінет міністрів напрацює потрібні рішення".

Деталі: Водночас президент закликав скоротити процес закупівель засобів захисту, антисептиків та обладнання для лікарень і аптек.

Пряма мова Зеленського: "Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів.

У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі".

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівкоронавірускарантин


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