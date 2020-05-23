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Кабмин разрешит экспортировать маски, если их нельзя продать в Украине

Суббота, 23 мая 2020, 16:42
Кабмин разрешит экспортировать маски, если их нельзя продать в Украине

Кабмин разработает решения, которые позволят украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за рубеж при условии, что ее невозможно продать в Украине.

Источник: совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, сообщает сайт президента

Дословно: "Также подняли вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров разработает необходимые решения".

Детали: В то же время, президент призвал ускорить процесс закупок средств защиты, антисептиков и оборудования для больниц и аптек.

Прямая речь Зеленского: "Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются задолго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней.

В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министровкоронавирускарантин
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