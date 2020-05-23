На Україну з заходу суне атмосферний фронт

У неділю, 24 травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт, що принесе дощі й прохолоду.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю атмосферний фронт зумовить у західних областях України опади. Дощі також можуть зачепити Вінниччину та Одещину.

На Лівобережній Україні 24 травня також домінуватиме волога погода з періодичними проясненнями.

Вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-частина Черкащини-Кропивницький з районами аж до Миколаївщини у неділю суттєвих опадів не очікується. Проте ввечері в неділю та у ніч на понеділок дощі можливі й там.

Температура повітря найближчої ночі складе лише +2+9 градусів, на півночі та в центрі країни досі залишається ймовірність заморозків.

Завтра вдень в Україні передбачається +11+15 градусів, на півдні та сході +13+18 градусів.

У Києві в неділю - переважно без опадів, проте ввечері атмосферний фронт нажене й на столицю західну вогкість. Температура повітря вночі +3+6 градусів, завтра вдень від 13 до 14 градусів тепла.

За словами Діденко, потепління в Україну прийде не раніше среди-четверга (27-28 травня).

Пряма мова: "Синоптична совість трохи заговорить і в Україні потепліє на 2-5 градусів. Та й то, з коливаннями. Впевненіше потепління прийде в Україну з початку червня.

У Києві середина наступного тижня стане теплішою.

Більш відчутне потепління прийде з початку червня. Ще ніколи в травні товсті вовняні шкарпетки не були такими популярними".