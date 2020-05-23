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На Украину с запада надвигается атмосферный фронт

Суббота, 23 мая 2020, 17:43

В воскресенье, 24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди и прохладу.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В воскресенье атмосферный фронт обусловит в западных областях Украины осадки. Дожди также могут задеть Винницкую и Одесскую области.

На Левобережной Украине 24 мая также будет доминировать влажная погода с периодическими прояснениями.

Вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник дожди возможны и там.

Температура воздуха ближайшей ночью составит лишь +2+9 градусов, на севере и в центре страны до сих пор остается вероятность заморозков.

Завтра днем ​​в Украине ожидается +11+15 градусов, на юге и востоке +13+18 градусов.

В Киеве в воскресенье - преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью +3+6 градусов, завтра днем ​​от 13 до 14 градусов тепла.

По словам Диденко, потепление в Украину придет не раньше среды-четверга (27-28 мая).

Прямая речь: "Синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на 2-5 градусов. Да и то, с колебаниями. Уверенное потепление придет в Украину с начала июня.

В Киеве середина следующей недели станет теплее.

Более ощутимое потепление придет с начала июня. Еще никогда в мае толстые шерстяные носки не были такими популярными".

Украинская правда
Темы: погодаКиевВинницкая областьОдесская область


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