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Іспанія готова приймати туристів з липня

Субота, 23 травня 2020, 18:03

Іспанія готова відкрити свої кордони для туристів з липня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це оголосив прем’єр-міністр країни.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу оголосив, що країна готова відкрити свої кордони для туристів з липня.

"Починаючи з липня, відновиться можливість в’їзду до Іспанії для іноземних туристів, з дотриманням заходів безпеки", - заявив він.

Крім того, розповів прем’єр, після 8 червня планують дозволити великі спортивні змагання.

Нагадаємо, кордони Іспанії закриті з 14 березня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, вже низка країн оголосили про намір приймати іноземних туристів, попри пандемію.

Зокрема, Греція чекає туристів з 15 червня, в’їхати на територію зможуть громадяни 20 країн. 

Кіпр також визначив перелік країн, з яких можливо буде приїхати на відпочинок вже у червні-липні.  

У Португалії заявили, що країна збирається відкритися для туристів з інших країн континенту, поки що – тільки ЄС.

Водночас, жодна з цих країн не постраждала від епідемії настільки, як Іспанія, яка за кількістю підтверджених заражень і смертей - на 4-му місці у світі.

Теми: ІспаніятуристиЄСкарантин


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