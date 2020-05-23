Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания готова принимать туристов с июля

Суббота, 23 мая 2020, 18:03
Испания готова принимать туристов с июля

Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом объявил премьер-министр страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.

"Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности", - заявил он.

Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.

В частности, Греция ждет туристов с 15 июня, въехать на территорию смогут граждане 20 стран.

Кипр также определил перечень стран, из которых можно будет приехать на отдых уже в июне-июле.

В Португалии заявили, что страна собирается открыться для туристов, пока что – только из стран ЕС.

В то же время, ни одна из этих стран не пострадала от эпидемии настолько, как Испания, которая по количеству подтвержденных заражений и смертей – на 4-м месте в мире.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИспаниятуризмЕСкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Испания
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Испания выделит 55 млн евро на школы и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: