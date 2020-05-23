Все разделы
Укр / Рус

Испания готова принимать туристов с июля

Суббота, 23 мая 2020, 18:03

Испания готова открыть свои границы для туристов с июля.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом объявил премьер-министр страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу объявил, что страна готова открыть свои границы для туристов с июля.

"Начиная с июля, восстановится возможность въезда в Испанию для иностранных туристов, с соблюдением мер безопасности", - заявил он.

Кроме того, рассказал премьер, после 8 июня планируют разрешить крупные спортивные мероприятия.

Напомним, границы Испании закрыты с 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщалось ранее, уже ряд стран объявили о намерении принимать иностранных туристов, несмотря на пандемию.

В частности, Греция ждет туристов с 15 июня, въехать на территорию смогут граждане 20 стран.

Кипр также определил перечень стран, из которых можно будет приехать на отдых уже в июне-июле.

В Португалии заявили, что страна собирается открыться для туристов, пока что – только из стран ЕС.

В то же время, ни одна из этих стран не пострадала от эпидемии настолько, как Испания, которая по количеству подтвержденных заражений и смертей – на 4-м месте в мире.

Темы: ИспаниятуристыЕСкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер

Из-за файеров и петард под офисом Медведчука открыли производство

Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета: в суде дело развалится

У Зеленского заявили, что только 6 областей не готовы смягчать карантин

фото, видеоУ Медведчука заявили о взрыве возле офиса, есть задержанные

Метро Киева должно обеспечить расстояние 1,5 м между пассажирами на станциях – КГГА

Все главные новости...
Испания
В Испании число заражений коронавирусом приближается к 235 тысячам
Первый регион Испании приостановил отмену карантина из-за роста числа инфицированных
Парламент Испании в пятый раз продолжил "коронавирусное" чрезвычайное положение
Последние новости
18:03
Испания готова принимать туристов с июля
17:43
КартыНа Украину с запада надвигается атмосферный фронт
17:22
"Мотор Сич" не будет выполнять внутренние рейсы до 31 мая и международные до 14 июня
17:11
Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер
17:05
Из-за файеров и петард под офисом Медведчука открыли производство
16:54
"Энергоатом" планирует вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель"
16:42
Кабмин разрешит экспортировать маски, если их нельзя продать в Украине
16:35
Добыча нефти в США снизилась почти на 20%
16:34
Адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета: в суде дело развалится
16:20
У Зеленского заявили, что только 6 областей не готовы смягчать карантин
Все новости...