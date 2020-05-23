У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка
Субота, 23 травня 2020, 19:33
У столиці знайшли мертвим з простреленою головою народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.
Джерело: Співрозмовник Української правди у правоохоронних органах
Деталі: Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з'ясовують деталі інциденту.
Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.
У грудні 2019 року став членом депутатської групи "Довіра". Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.
Українська правда