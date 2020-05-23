Усі розділи
Укр / Рус

У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка

Субота, 23 травня 2020, 19:33

У столиці знайшли мертвим з простреленою головою народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.

Джерело: Співрозмовник Української правди у правоохоронних органах

Деталі: Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з'ясовують деталі інциденту.

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.

У грудні 2019 року став членом депутатської групи "Довіра". Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.

Українська правда
Теми: вбивствоВерховна РадаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві знайдено застреленим нардепа Давиденка

Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного арештували без права застави

Війна на Донбасі: в українського бійця поцілив снайпер

Через фаєри й петарди під офісом Медведчука відкрили провадження

Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета: в суді справа розвалиться

У Зеленського заявили, що лише 6 областей не готові пом'якшувати карантин

Усі головні новини...
вбивство
Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного арештували без права застави
Адвокат підозрюваної у вбивстві Шеремета: в суді справа розвалиться
Нацгвардія назвала імена трьох убитих на Житомирщині
Останні новини
19:33
У Києві знайдено застреленим нардепа Давиденка
19:15
Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного арештували без права застави
19:02
Аргентина удев'яте оголосила дефолт
18:33
Дніпропетровщина послабила карантин після переговорів із МОЗ
18:03
Іспанія готова приймати туристів з липня
17:43
МапиНа Україну з заходу суне атмосферний фронт
17:22
"Мотор Січ" не виконуватиме внутрішні рейси до 31 травня та міжнародні до 14 червня
17:11
Війна на Донбасі: в українського бійця поцілив снайпер
17:05
Через фаєри й петарди під офісом Медведчука відкрили провадження
16:54
"Енергоатом" планує повернутися до поставок ДП "Гарантований покупець"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!