У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка

У столиці знайшли мертвим з простреленою головою народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка.

Джерело: Співрозмовник Української правди у правоохоронних органах

Деталі: Поряд з тілом знайшли зброю. Наразі на місце події вже прибули правоохоронці, які з'ясовують деталі інциденту.

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині.

У грудні 2019 року став членом депутатської групи "Довіра". Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.