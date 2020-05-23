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У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка

Субота, 23 травня 2020, 19:33
У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка

У столиці у своєму офісі знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного депутата 8 та 9 скликань 47-річного Валерія Давиденка.

Джерело: Співрозмовник Української правди у правоохоронних органах

Деталі: Нардепа близко 19-ї години знайшла прибиральниця, що прийшла до офісу у суботу.

Поряд із тілом виявили зброю. На місці події по вул. Велика Васильківська працюють правоохоронці, вони з'ясовують деталі інциденту.

Як написав у Фейсбуці заступник міністра МВС Антон Геращенко, тіло Давиденка виявили в туалеті. Наразі правоохоронці знімають записи з численних камер спостереження, що у великій кількості розташовані поблизу офісу нардепа. Він додав, що поліцією і прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії.

За даними прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Давиденко у 2019 році був обраний до парламенту 9 скликання як безпартійний самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині. У грудні 2019 року став членом депутатської групи "Довіра". Працював у Комітеті з питань економічного розвитку.

У Раді 8 скликання був членом партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП" за мажоритарним округом №208 та входив до фракції "Блоку Петра Порошенка".

З травня 2013-го по березень 2014 року обіймав посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства України.

 
Фото з місця події
Автор: Ельдар Сарахман
 
Фото з місця події
Автор: Ельдар Сарахман

Українська правда

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Теми: зброяВерховна РадаКиївЧернігівська областьнадзвичайна подія
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