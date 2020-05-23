В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

В столице нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко.

Источник: Собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Давыденко в 2019 году был избран в парламент 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине.

В декабря 2019 стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в Комитете по вопросам экономического развития.