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В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Суббота, 23 мая 2020, 19:33

В столице нашли мертвым с простреленной головой народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко.

Источник: Собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на место происшествия уже прибыли правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Давыденко в 2019 году был избран в парламент 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине.
В декабря 2019 стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в Комитете по вопросам экономического развития.

Украинская правда
Темы: убийствоВерховная РадаКиев


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