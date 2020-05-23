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В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Суббота, 23 мая 2020, 19:33
В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

В столице в своем офисе нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата 8 и 9 созывов 47-летнего Валерия Давиденко.

Источник: Собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: Нардепа примерно в 7 часов вечера обнаружила уборщица, которая пришла в офис в субботу.

Рядом с телом нашли оружие. Сейчас на месте происшествия по ул. Большая Васильковская работают правоохранители, они выясняют детали инцидента.

Как написал в Фейсбуке заместитель министра МВД Антон Геращенко, тело Давыденко обнаружили в туалете. Правоохранители снимают записи с многочисленных камер наблюдения, которые в большом количестве расположены вблизи офиса нардепа. Он добавил, что полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии трагедии.

По данным прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Давыденко в 2019 году был избран в парламент 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине. В декабря 2019 стал членом депутатской группы "Доверие". Работал в Комитете по вопросам экономического развития.

В Раде 8 созыва был членом партии "Всеукраинское аграрное объединение "Заступ" по мажоритарному округу №208 и входил во фракцию "Блока Петра Порошенко".

С мая 2013 по март 2014 года занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

 
Фото с места происшествия
Автор: Эльдар Сарахман
 
Фото с места происшествия
Автор: Эльдар Сарахман

Украинская правда

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Темы: оружиеВерховная РадаКиевЧерниговская областьчрезвычайное происшествие
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