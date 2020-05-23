На Київщині застрелили ексбійця "Айдару", поліція затримала групу підозрюваних

Вночі 22 травня у Вишгороді Київської області сталася сутичка між молодиками та двома чоловіками, внаслідок якої був застрелений колишній боєць батальйону "Айдар" Ігор Корнієнко. Підозрюваних вже затримали.

Джерело: пресслужба Нацполіції, повідомлення "Айдару" у Facebook

Деталі: У "Айдарі" зазначили, що ветеран батальйону Корнієнко Ігор Михайлович (позивний Корнєй) був вбитий.



Ігор Корнієнко

За даними правоохоронців, від отриманого вогнепального поранення 45-річний чоловік помер на місці події.

Дослівно: "Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого супротивника у сумці зброю. Вихопив її і здійснив прицільний постріл у нього. У цей час один з компанії стрілка щосили ударив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку.

Прийшовши до тями, травмований чоловік викликав поліцію.

Поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ та набої. Вилучені речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

Під час проведення низки необхідних розшукових заходів за участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Вишгородського відділу поліції встановлено та затримано усіх учасників інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець.

Серед затриманих – 16-річний неповнолітній, який ґрунтовно підозрюється у навмисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 та за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури затриманому неповнолітньому оголошено про підозру за скоєння навмисного вбивства.

Також вирішується питання щодо оголошення підозри за скоєне хуліганство іншим фігурантам злочину. Триває слідство, поліція встановлює свідків події".