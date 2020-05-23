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На Киевщине застрелили экс-бойца "Айдара", полиция задержала подозреваемых

Суббота, 23 мая 2020, 20:35
На Киевщине застрелили экс-бойца Айдара, полиция задержала подозреваемых

Ночью 22 мая в Вышгороде Киевской области произошла стычка между пордостками и двумя мужчинами, в результате которой был застрелен бывший боец ​​батальона "Айдар" Игорь Корниенко. Подозреваемых уже задержали.

Источник: пресс-служба Нацполиции, сообщение "Айдара" в Facebook

Детали: В "Айдаре" отметили, что ветеран батальона Корниенко Игорь Михайлович (позывной Корней) был убит.

 
Игорь Корниенко

По данным правоохранителей, от полученного огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Дословно: "Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

Полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры задержанному несовершеннолетнему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Ведется следствие, полиция устанавливает свидетелей происшествия".

 
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Украинская правда

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Темы: оружиеубийствоАТО
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