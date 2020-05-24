З Туреччини евакуювали ще 38 українців

З Туреччини до Чорноморська Одеської області повертаються 38 громадян України.

Джерело: Генеральне консульство України в Стамбулі

Дослівно: "38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!".

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