Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З Туреччини евакуювали ще 38 українців

Неділя, 24 травня 2020, 01:49

З Туреччини до Чорноморська Одеської області повертаються 38 громадян України. 

Джерело: Генеральне консульство України в Стамбулі

Дослівно: "38 громадян України, 2 з яких прибули в Стамбул вранці з ПАР, зусиллями нашого ГКУ доставлені щойно до порту Карасу. Це вже 8-й рейс на Чорноморськ, яким наші співвітчизники повертаються на Батьківщину в період карантину. Зичимо спокійного повернення додому! Будьмо всі здорові!".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: Туреччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Туреччина
Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним
Представник Ердогана: Туреччина підтримує розширення НАТО, зокрема членство України
В Ердогана пояснили, чому Туреччина за розширення НАТО
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: