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Из Турции эвакуировали еще 38 украинцев

Воскресенье, 24 мая 2020, 01:49

Из Турции в Черноморск Одесской области возвращаются 38 граждан Украины.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле

Дословно: "38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром из ЮАР, усилиями нашего ХКУ доставлены только в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем здоровы!".

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Темы: Турциякоронавирус
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