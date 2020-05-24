Из Турции эвакуировали еще 38 украинцев

Из Турции в Черноморск Одесской области возвращаются 38 граждан Украины.

Источник: Генеральное консульство Украины в Стамбуле

Дословно: "38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром из ЮАР, усилиями нашего ХКУ доставлены только в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем здоровы!".

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