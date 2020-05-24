Канада випередила Китай за кількістю діагностованих випадків COVID-19

За час пандемії нового коронавірусу в Канаді на COVID-19 захворіли 83 621 людина. В той же час у Китаї зафіксовано 82 971 випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: у Канаді з 83 621 ( + 1141 хворих за минулу добу ) випадків захворювання 6355 людей померло, 43 305 пацієнтів вже одужало. Перший діагностований випадки COVID-19 в країні виявили 26 січня.

У Китаї з 82 971 захворілих 4634 людей померло, 78 258 людей одужало. Секретні служби США повідомили, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавірусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

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