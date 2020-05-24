Японська космічна ракета наближається до МКС

Японський вантажний космічний корабель HTV-9, що стартував 21 травня з космодрому на південному заході Японії, прямує до Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA

Деталі: стиковка апарату з МКС запланована на 25 травня о 8:15 a.m. EDT (15:15 за київським часом)

В Агентстві аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) зазначили, що після доставки вантажу, космічний корабель залишить МКС з непотрібними матеріалами та згодом згорить в атмосфері Землі.

Корабель доставить на станцію близько 4 тонн вантажу, повідомляє Інтерфакс-Україна