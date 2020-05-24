Усі розділи
Укр / Рус

Японська космічна ракета наближається до МКС

Неділя, 24 травня 2020, 03:49

Японський вантажний космічний корабель HTV-9, що стартував 21 травня з космодрому на південному заході Японії, прямує до Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA

Деталі: стиковка апарату з МКС запланована на 25 травня о 8:15 a.m. EDT (15:15 за київським часом)

В Агентстві аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) зазначили, що після доставки вантажу, космічний корабель залишить МКС з непотрібними матеріалами та згодом згорить в атмосфері Землі.

Корабель доставить на станцію близько 4 тонн вантажу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Теми: Японіякосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство

фото, оновленоУ Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка

В Ірані назвали винного у збитті українського літака біля Тегерана

фотоНа Київщині застрелили ексбійця "Айдару", поліція затримала групу підозрюваних

Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваного арештували без права застави

Війна на Донбасі: в українського бійця поцілив снайпер

Усі головні новини...
Японія
Олімпійські ігри в Токіо можуть скасувати у 2021 році – МОК
Японія ініціює розслідування дій ВООЗ під час пандемії
Японія розробить алгоритм дій на випадок зустрічі з НЛО
Останні новини
03:49
Японська космічна ракета наближається до МКС
02:35
Канада випередила Китай за кількістю діагностованих випадків COVID-19
01:49
З Туреччини евакуювали ще 38 українців
01:24
Пасажири, що вижили в авіакатастрофі в Пакистані розповіли, як їм вдалося врятуватися
00:31
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19
23:59
На смерть нардепа Давиденка відреагував спікер Ради
23:56
Найбільша кількість одужань від COVID-19 зафіксована на Буковині, Тернопільщині та Прикарпатті
23:22
Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство
19:33
фото, оновленоУ Києві знайшли застреленим нардепа Давиденка
22:50
Білецький просить СБУ та Мін’юст розслідувати діяльність ОПЗЖ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!