Японская космическая ракета приближается к МКС
Воскресенье, 24 мая 2020, 03:49
Японский грузовой космический корабль HTV-9, стартовал 21 мая с космодрома на юго-западе Японии, направляется к Международной космической станции.
Источник: NASA
Детали: стыковка аппарата с МКС запланирована на 25 мая в 8:15 a.m. EDT (15:15 по киевском времени)
В Агентстве аэрокосмических исследований Японии (JAXA) отметили, что после доставки груза, космический корабль покинет МКС с ненужными материалами и впоследствии сгорит в атмосфере Земли.
Корабль доставит на станцию около 4 тонн груза, сообщает Интерфакс-Украина