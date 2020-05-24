Японская космическая ракета приближается к МКС

Японский грузовой космический корабль HTV-9, стартовал 21 мая с космодрома на юго-западе Японии, направляется к Международной космической станции.

Источник: NASA

Детали: стыковка аппарата с МКС запланирована на 25 мая в 8:15 a.m. EDT (15:15 по киевском времени)

В Агентстве аэрокосмических исследований Японии (JAXA) отметили, что после доставки груза, космический корабль покинет МКС с ненужными материалами и впоследствии сгорит в атмосфере Земли.

Корабль доставит на станцию ​​около 4 тонн груза, сообщает Интерфакс-Украина