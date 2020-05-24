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За даними розвідки, війська України знищили 4 російських окупантів, щонайменше сімох поранили — ООС

Неділя, 24 травня 2020, 07:06

Штаб Операції Об'єднаних сил України повідомляє, шо за даними розвідки, 23 травня війська України знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

Джерело: ООС

Деталі: за минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Для придушення вогневих засобів противника українські військові застосували штатне озброєння, після чого формування Росії припинили свою активність.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 23 травня війська України знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

Дослівно: "Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Теми: Росіявійнаокупація


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