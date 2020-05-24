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По данным разведки, войска Украины уничтожили 4 российских оккупантов, не менее семи ранили — ООС

Воскресенье, 24 мая 2020, 07:06

Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщает, что за данным разведки, 23 мая войска Украины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

Источник: ООС

Детали: за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Для подавления огневых средств противника украинские военные применили штатное вооружение, после чего формирование России прекратили свою активность.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 23 мая войска Украины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Темы: Росcиявойнаоккупация


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