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Чехія частково відновлює видачу віз для українців

Неділя, 24 травня 2020, 11:13
Чехія частково відновлює видачу віз для українців

Чеські диппредставництва в Україні відновлюють прийом заявок на видачу віз для окремих працівників з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Чехії. 

Генеральне консульство у Львові розпочало приймати візові анкети та документи в п'ятницю 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ з наступного тижня.

Основна увага буде приділена видачі сезонних робочих віз, повідомили у відомстві. Висококваліфікований персонал, такий як працівники сфери охорони здоров'я, соціальних служб та науковці, також можуть подати заявку на отримання візи.

"Після серії переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Мета полягає у тому, аби допомогти чеській системі охорони здоров'я та сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", - зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек.

Також на на території Чехії зможуть подати заяву на продовження тимчасового проживання студенти та їхні родичі, які зараз живуть там.

Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не можлива, тому що центральні органи української влади в зв'язку з епідеміологічною ситуацією поки не дали дозвіл на відновлення їх роботи, додали у міністерстві.

"Українська правда" у Threads

Теми: візиЧехіяУкраїна
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