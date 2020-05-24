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Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев

Воскресенье, 24 мая 2020, 11:13
Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев

Чешские диппредставительства в Украине возобновляют прием заявок на выдачу виз для отдельных работников из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Чехии.

Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу 22 мая. Посольство Чехии в Киеве откроет консульский отдел со следующей недели.

Основное внимание будет уделено выдачи сезонных рабочих виз, сообщили в ведомстве. Высококвалифицированный персонал, такой как работники сферы здравоохранения, социальных служб и ученые, также могут подать заявку на получение визы.

"После серии переговоров с украинской властью нам удалось достичь договоренности и частично восстановить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Цель состоит в том, чтобы помочь чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за границы" , - отметил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Также на территории Чехии смогут подать заявление на продление временного проживания студенты и их родственники, которые сейчас живут в стране.

Подача документов с помощью визовых центров в Украине пока невозможна, так как центральные органы украинской власти в связи с эпидемиологической ситуацией пока не дали разрешение на возобновление их работы, добавили в министерстве.

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Темы: визыЧехияУкраина
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