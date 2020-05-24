Епідемія у Франції: кількість пацієнтів у лікарнях і реанімаціях падає

Темпи поширення коронавірусної інфекції у Франції ще більше сповільнилася, кількість хворих на COVID-19, які перебувають у лікарнях та відділеннях інтенсивної терапії, продовжує падати.

Як повідомляє "Європейська правда", такими є дані міністерства охорони здоров’я Франції, оприлюднені в суботу.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на 250 до 144 806 за 24 години.

Кількість людей, які перебувають у лікарнях, скоротилася на 205 до 17 178. У середині квітня, на піку епідемії, це число становило 32 292. Кількість людей, які перебувають у реанімації, зменшилася на 36 до 1 665.

Обидві цифри є ключовими для здатності національної системи охорони здоров'я впоратись із епідемією.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції складає 28 332 - ще 117 померли за добу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу другий тур місцевих виборів у Франції перенесли на 28 червня.

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