Эпидемия во Франции: количество пациентов в больницах и реанимации падает

Темпы распространения коронавирусной инфекции во Франции еще больше замедлилась, количество больных с COVID-19, находящихся в больницах и отделениях интенсивной терапии, продолжает падать.

Как сообщает "Европейская правда", таковы данные министерства здравоохранения Франции, обнародованные в субботу.

Число подтвержденных случаев коронавируса возросло на 250 до 144 806 за 24 часа.

Количество людей, находящихся в больницах, сократилось на 205 до 17 178. В середине апреля, на пике эпидемии, это число составляло 32 292. Количество людей, находящихся в реанимации, уменьшилось на 36 до 1665.

Обе цифры являются ключевыми для способности национальной системы здравоохранения справиться с эпидемией.

Общее количество умерших от коронавируса во Франции составляет 28 332 - еще 117 умерли за сутки.

Напомним, из-за пандемии коронавируса второй тур местных выборов во Франции перенесли на 28 июня.

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