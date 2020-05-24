Синоптик розповіла, коли нарешті потеплішає

Атмосферний фронт, який знаходиться над західною частиною України, протягом найближчої доби пошириться східніше, тому в більшості областей у понеділок, 25 травня, будуть дощі й невисока температура повітря. А потепління очікується лише з середини наступного тижня.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У східній частині країни та на півдні будуть невеликі опади, що чергуватимуться з проясненнями. Вітер очікується північний, лише на сході України – південно-східний.

У ніч з неділі на понеділок заморозки малоймовірні, на всій території держави від 6 до 12 градусів тепла.

Завтра вдень передбачається +14+17 градусів, осередок холоду - над Київщиною та Карпатами: +9+12 градусів, на сході та на Дніпропетровщині буде найтепліше, +15+20 градусів.

У Києві понеділок буде прохолодним та дощовим. Вночі до +8 градусів, вдень лише близько +12 градусів.

Пряма мова: "Невелике потепління можна очікувати із середи (27 травня - УП), але то таке потепління, як я приблизно подамся в еміграцію. Якщо серйозно, відчутніше тепло прийде в Україну з 1 по 7 червня".