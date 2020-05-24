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Синоптик рассказала, когда наконец потеплеет

Воскресенье, 24 мая 2020, 13:35

Атмосферный фронт, который находится над западной частью Украины, в течение ближайших суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей в понедельник, 25 мая, будут дожди и невысокая температура воздуха. А потепление ожидается только с середины следующей недели.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: В восточной части страны и на юге будут небольшие осадки, чередующиеся с прояснениями. Ветер ожидается северо-западный, лишь на востоке Украины - юго-восточный.

 

В ночь с воскресенья на понедельник заморозки маловероятны, на всей территории государства от 6 до 12 градусов тепла.

Завтра днем ​​предполагается +14+17 градусов, очаг холода - над Киевщиной и Карпатами: +9 + 12 градусов, на востоке и в Днепропетровской будет теплее, + 15 + 20 градусов.

 

В Киеве понедельник будет прохладным и дождливым. Ночью до +8 градусов, днем ​​лишь около 12 градусов.

Прямая речь: "Небольшое потепление можно ожидать со среды (27 мая - УП), но то такое потепление, как я примерно пойду в эмиграцию. Если серьезно, ощутимее тепло придет в Украину с 1 по 7 июня".

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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