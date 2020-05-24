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Приїхала з РФ й заразила знайомих: у Бердянську ще два випадки Covid-19

Неділя, 24 травня 2020, 14:22

У суботу, 24 травня, у Бердянську після отримання результатів тестування госпіталізували мати і доньку, які до цього контактували з хворою на коронавірус. Остання 16 травня приїхала з Росії.

Джерело: сайт Бердянської міськради

Дослівно: "У Бердянську ще два лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За інформацією Бердянського територіального медичного об’єднання, сьогодні, 24 травня медики госпіталізували мати і доньку, які контактували з хворою на COVID-19, госпіталізованою 19 травня. Ця жінка 16 травня прибула з Москви (РФ) до Бердянська, до госпіталізації 19 травня порушила вимоги самоізоляції і мала контакти з родиною знайомих, яких сьогодні і було госпіталізовано після отримання результатів ПЛР-тесту".

Деталі: Медики розшукують останню попутницю, яка приїхала з вказаною жінкою оним мікроавтобусом з РФ і для якої є реальна небезпека інфікування коронавірусом. Їй необхідно терміново пройти тестування з метою убезпечення власного здоров'я та здоров’я людей з її можливого оточення.

Чиновники додали, що станом на 24 травня у Бердянську вже 5 хворих на COVID-19. Усього з початку карантину в місті зареєстровано 10 випадків захворювання коронавірусом. З них одужали — 4 особи, а одна інфікована людина померла.

Українська правда
Теми: епідеміякоронавірусРосіяБердянськ


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