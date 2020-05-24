Приехала с РФ и заразила знакомых: в Бердянске еще два случая Covid-19

В субботу, 24 мая, в Бердянске после получения результатов тестирования госпитализировали мать и дочь, которые до этого контактировали с больной коронавирусом. Последняя 16 мая приехала из России.

Источник: сайт Бердянского горсовета

Дословно: "В Бердянске еще два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. По информации Бердянского территориального медицинского объединения, сегодня, 24 мая, медики госпитализировали мать и дочь, которые контактировали с больной COVID-19, госпитализированнной 19 мая. Эта женщина 16 мая прибыла из Москвы (РФ) в Бердянск, к госпитализации 19 мая нарушила требования самоизоляции и имела контакты с семьей знакомых, которых сегодня и госпитализировали после получения результатов ПЦР-теста".

Детали: Медики ищут последнюю попутчицу, которая приехала с ней одним микроавтобусом из РФ и для которой существует реальная опасность инфицирования коронавирусом. Ей необходимо срочно пройти тестирование с целью обеспечения безопасности собственного здоровья и здоровья людей из ее возможного окружения.

Чиновники добавили, что по состоянию на 24 мая в Бердянске уже 5 больных COVID-19. Всего с начала карантина в городе зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели - 4 человека, а один инфицированный человек умер.