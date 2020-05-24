У Криму виявили 15 нових випадків зараження коронавірусом

У Криму, включаючи Севастополь, за минулу добу зафіксували 15 нових заражень COVID-19.

Джерело: Кримська правозахисна група з посиланням на інформацію оперативного штабу

Деталі: За інформацією, озвученою 24 травня в Сімферополі, на засіданні оперативного штабу з протидії нової коронавирусної інфекції, 11 хворих - працівники одного з будівельних майданчиків, двоє людей захворіли в Ялті, дна особа - в Сімферополі.

Як зазначила "глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю" Наталя Пеньковська, хвора з Сімферополя звернулася до медиків з ознаками ГРВІ, як і ті, хто заразилися в Ялті.

За її словами, новий спалах зараження – будівельне містечко в Сімферополі. Діяльність даного підприємства призупинено, всього там працюють близько 400 людей.

Пряма мова: "Це дорожньо-будівельна компанія, яка базується на території Сімферопольського району. На сьогодні проведена дезінфекція після госпіталізації хворих. 10 осіб не мають клінічних проявів, у одного клінічні прояви є. Всі вони госпіталізовані".

Передісторія: Всього з початку року в Севастополі захворіли коронавирусною інфекцією 155 осіб. На решті частини Криму - 340 осіб. Разом - 495 офіційно підтверджених випадків зараження, 11 людей померли.

При цьому результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ, дають підстави вважати, що офіційні цифри окупаційної влади півострова як про кількість випадків зараження COVID-19, так і кількість смертей від COVID-19, занижені.