В Крыму обнаружили 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму, включая Севастополь, за истекшие сутки зафиксировали 15 новых заражений COVID-19.

Источник: Крымская правозащитная группа со ссылкой на информацию оперативного штаба

Детали: По информации, озвученной 24 мая в Симферополе, на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, 11 заболевших – работники одной из строительных площадок, два человека заболели в Ялте, один – в Симферополе.

Как "глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталья Пеньковская, больная из Симферополя обратилась к медикам с признаками ОРВИ, как и заразившиеся в Ялте.

По ее словам, новый очаг заражения – строительный городок в Симферополе. Деятельность данного предприятия приостановлена, всего там работают около 400 человек.

Прямая речь: "Это дорожно-строительная компания, которая базируется на территории Симферопольского района. На сегодня проведена дезинфекция после госпитализации больных. 10 человек не имеют клинических проявлений, у одного клинические проявления есть. Все они госпитализированы".

Предыстория: Всего с начала года в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 155 человек. На остальной части Крыма - 340 человек. Итого - 495 официально подтвержденных случаев заражения, 11 человек скончались.

При этом результаты регулярного мониторинга, проводимого КПГ, дают основания считать, что официальные цифры оккупационной власти полуострова как о количестве случаев заражения COVID-19, так и количестве смертей от COVID-19, занижены.