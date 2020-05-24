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У Росії за добу померла рекордна кількість заражених коронавірусом

Неділя, 24 травня 2020, 16:04

Станом на 24 травня у Росії зафіксували 153 летальних випадки від коронавірусу за добу, що є найвищим показником з початку епідемії.

Джерело: РБК

Деталі: Показник в 153 смерті - це найбільше число померлих з 22 травня (тоді оперативний штаб повідомив про 150 летальних випадків).

На даний момент загальна кількість жертв COVID-19 у Росії перевищила 3,5 тисячі. З них майже 2 тисячі смертей від коронавірусу - у Москві, ще 329 - у Московській області. Третє місце серед російських регіонів за кількістю померлих займає Санкт-Петербург, де зафіксували 133 летальні випадки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірусепідемія
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