Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:04

24 мая в России зафиксировали 153 летальных случая от коронавируса за сутки, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

Источник: РБК

Детали: Показатель в 153 смерти – это наибольшее число умерших с 22 мая (тогда оперативный штаб сообщил о 150 летальных случаях.

На данный момент общее количество жертв COVID-19 в России превысило 3,5 тысячи. Из них почти 2 тысячи смертей от коронавируса приходится на Москву, еще 329 — на Московскую область. Третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, где зафиксировали 133 летальных исхода.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Росcия
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: