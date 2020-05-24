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В России за сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:04

24 мая в России зафиксировали 153 летальных случая от коронавируса за сутки, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

Источник: РБК

Детали: Показатель в 153 смерти – это наибольшее число умерших с 22 мая (тогда оперативный штаб сообщил о 150 летальных случаях.

На данный момент общее количество жертв COVID-19 в России превысило 3,5 тысячи. Из них почти 2 тысячи смертей от коронавируса приходится на Москву, еще 329 — на Московскую область. Третье место среди российских регионов по числу умерших занимает Санкт-Петербург, где зафиксировали 133 летальных исхода.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия


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