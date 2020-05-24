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Тисячі людей зібрав автопротест проти карантину в Іспанії

Неділя, 24 травня 2020, 16:08
Тисячі людей зібрав автопротест проти карантину в Іспанії

Тисячі автомобілістів та мотоциклістів, сигналячи у клаксони і размахуючи іспанськими прапорами, проїхали Мадридом у суботу в рамках загальнонаціонального антиурядового протесту крайньої правої партії Vox. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ультраправа партія Vox закликала прихильників проїхати через великі міста, не залишаючи своїх транспортних засобів, щоб зберегти соціальну дистанцію.

Мітингувальники в Мадриді їхали колоною і розмахували іспанськими прапорами, закликаючи прем'єр-міністра Педро Санчеса подати у відставку через неналежне реагування на пандемію коронавірусу.

Через двомісячний карантин в країні готелі, бари та ресторани, а також пляжі були закритими. Уряд стверджує, що це дозволило йому взяти під контроль спалах коронавірусу, і щоденна кількість загиблих поступово зменшується. Іспанія встановила одні з найжорсткіших обмежень в Європі 14 березня.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль, який керував процесією в Мадриді, виступив з промовою по радіо,  яку люди слухали в машинах, кажучи, що уряд Іспанії " відповідає за найгірше управління цією кризою на всій планеті".

Протестувальники закликали повністю скасувати всі карантинні заходи з огляду на шкоду для робочих місць та економіки.  За прогнозами, економіка Іспанії цього року скоротиться до 12% внаслідок пандемії.

Схожі акції протесту відбулися також у Севільї, Барселоні та інших великих містах. 

На тлі протестів прем’єр Педро Санчес оголосив про два значні коронавірусні послаблення. За його словами, кордони країни відкриються для іноземних туристів з липня. Також футбольні матчі у вищій лізі іспанського футболу можуть відновитись з 8 червня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякарантин
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